Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину предъявили еще одно обвинение

Следственный комитет предъявил бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину еще одно обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Следователи установили, что Москвину неоднократно передавали взятки за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий, а также её дочерних и подрядных организаций. В общей сложности бывший вице-губернатор получил не менее 8,5 млн рублей.
Самой некоммерческой компании был причинен ущерб на 23,9 млн рублей, которые могли быть направлены, в частности, на восстановление прав дольщиков Ленобласти. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.
Напомним, Москвина задержали в начале марта. Позже его отправили под стражу до 2 мая.
Накануне еще одно обвинение было предъявлено бывшему председателю комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Ленобласти Юрию Андрееву.