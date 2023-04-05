Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину предъявили еще одно обвинение

Следственный комитет предъявил бывшему вице-губернатору Ленинградской области Михаилу Москвину еще одно обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователи установили, что Москвину неоднократно передавали взятки за общее покровительство Дирекции комплексного развития территорий, а также её дочерних и подрядных организаций. В общей сложности бывший вице-губернатор получил не менее 8,5 млн рублей.

Самой некоммерческой компании был причинен ущерб на 23,9 млн рублей, которые могли быть направлены, в частности, на восстановление прав дольщиков Ленобласти. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.

Напомним, Москвина задержали в начале марта. Позже его отправили под стражу до 2 мая.

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