«Обилие солнца не будет абсолютным»: синоптик рассказал, какая погода будет в Петербурге в апреле

В Петербурге установилась теплая и солнечная погода.

Синоптик Александр Шувалов рассказал «Невским Новостям», как долго погода будет радовать своим теплом.

«Десять дней с температурой днем не ниже +10 градусов. Вот так звучит самый короткий прогноз погоды по Петербургу до 20-х чисел апреля. И все же доминирование антициклонов, а значит, и погоды без осадков с обилием солнца, не будет абсолютным. Город будет находиться на западной периферии этих антициклонов», — спрогнозировал метеоролог.

Однако, время от времени к Петербургу будут прорываться фронтальные разделы. Пасмурные дни вероятны во второй половине наступающей недели.