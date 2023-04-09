Депутата ЗакСа Ленобласти арестовали по делу о взятке в 2 млн рублей

Приморский районный суд Петербурга арестовал депутата Законодательного собрания Ленобласти, экс-главу Агалатовского поселения Всеволожского района Владимира Сидоренко. Его подозревают в получении взятки.

Под стражей он пробудет до 5 июня.

По версии следствия, в период с марта 2016 года по октябрь 2019 года, являясь главой Агалатовского сельского поселения, Сидоренко получил взятку в 2 млн рублей от представителя компании «КомфортСтрой». За эти деньги депутат должен был обеспечить подписание договоров о подключении ЖК «Барская усадьба» к системам коммуникаций населенного пункта.

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Следствие просило отправить Сидоренко под стражу. Сам народный избранник и его защита ходатайствовали о домашнем аресте, аргументируя тем, что он не намерен скрываться, имеет на иждивении пожилого отца, страдающего тяжелым заболеванием, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.