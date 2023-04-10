Петербуржец госпитализирован с огнестрельными ранениями руки, груди и паха. Ищут жителя Выборгского района

В полицию 9 апреля около 07:30 сообщили о стрельбе в доме на улице Пулковской в Санкт-Петербурге. Из квартиры в больницу увезли 35-летнего мужчину с огнестрельными ранениями кисти, груди и чуть ниже пояса.

По предварительным данным, несколько выстрелов из травматического пистолета в оппонента произвел 38-летний житель поселка Чулково Выборгского района. Известно, что перед стрельбой мужчины ссорились. Соседи слышали оскорбления и угрозы в адрес раненого.

Заведено уголовное дело об угрозах убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Предполагаемого агрессора ищут. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части.