Дело алчной колдуньи из Луги направлено в суд

В суд направлено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, заведенном в отношение 50-летней жительницы Волгоградской области, практиковавшей сеансы «снятия порчи» в Луге.

Женщину задержали в августе 2022 года в аэропорту «Внуково». По версии следствия, месяцем ранее она, выдавая себя за народную целительницу, под видом проведения обряда меняла предоставленные ей банкноты на бумагу, после чего скрывалась.

Аналогичный случай произошел 10 июля 2022 года в Луге. Предполагаемая мошенница под предлогом снятия порчи украла у местной жительницы $18,5 тысяч.