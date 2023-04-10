Житель Всеволожска с женой приехал в гости в Петербург и получил ножом под ребро

В полицию 9 апреля около 23:00 сообщили о ножевом ранении мужчины на улице Народной в Санкт-Петербурге. Установлено, что ножом в правый бок был ранен 41-летний житель Всеволожска.

По предварительным данным, мужчина вместе с женой приехал в город в гости к знакомому. Компания выпивала спиртное, возник конфликт. Завязалась драка, в ходе которой 44-летний хозяин квартиры ударил гостя ножом.

Подозреваемого задержали. Известно, что с 1993 года он неоднократно был осужден, в том числе за убийство, нанесение побоев, разбой, хулиганство, самоуправство и кражу.