Неизвестный взорвал бетонную урну в парке в Отрадном – фото

Автор: Гузель Галимова
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Полиция и следователи работают на месте взрыва в Кировском районе Ленобласти.

Взрыв произошел 9 апреля в период между 23:00 и 23:15 на выходе из Пеллинского экопарка в Отрадном. Осколки от бетонной урны разлетелись на 10 метров.

Неизвестный взорвал бетонную урну в парке в Отрадном – фото отрадное, Ленобласть, Кировский район, взрыв
Неизвестный взорвал бетонную урну в парке в Отрадном – фото отрадное, Ленобласть, Кировский район, взрыв
Фото: 47news

Последствия инцидента обнаружили коммунальные службы в процессе утреннего обхода территории, место огородили и вызвали полицию.

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Неизвестный взорвал бетонную урну в парке в Отрадном – фото отрадное, Ленобласть, Кировский район, взрыв
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09.04.2023 55
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