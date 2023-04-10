Неизвестный взорвал бетонную урну в парке в Отрадном – фото

Полиция и следователи работают на месте взрыва в Кировском районе Ленобласти.
Взрыв произошел 9 апреля в период между 23:00 и 23:15 на выходе из Пеллинского экопарка в Отрадном. Осколки от бетонной урны разлетелись на 10 метров.
Фото: 47news
Последствия инцидента обнаружили коммунальные службы в процессе утреннего обхода территории, место огородили и вызвали полицию.
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