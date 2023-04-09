Обвиняемая в теракте в петербургском кафе Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Дарья Трепова, которая обвиняется в совершении теракта в кафе Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием.

Как передает ТАСС, все показания Треповой проверяются следственной и оперативной группами, в которые входят десятки сотрудников правоохранительных органов. Следователи также устанавливают предполагаемых сообщников Треповой и отрабатывают различные мотивы и версии теракта.

Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 42 получили ранения различной степени тяжести.

Девушку задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе статуэтку с бомбой. Под стражей она пробудет до 2 июня 2023 года.