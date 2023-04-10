Хорошо работать, чтобы хорошо жить

Для тех, кто следит за историей развития Группы компаний «ФосАгро», не станет откровением тот факт, что ее предприятия продолжают показывать высокие результаты. Эффективная работа коллектива и менеджмента позволила увеличить объемы выпуска уже в первом квартале 2023 года. Рост показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6% стал продолжением позитивной динамики прошлого года.

Всё это нашло отражение в очередной индексации заработных плат на 15%. Таким образом, секрет повышения уровня благосостояния химиков прост – чтобы хорошо жить, нужно хорошо работать.

На фоне прошлогоднего исторического рекорда по выработке в 11,1 млн тонн, такое начало года лишь подтверждает результативность ставки на развитие. Системные инвестиции ФосАгро позволяют постоянно улучшать результаты. И ключевым инвестиционным проектом компании в этом плане является, без всякого сомнения, строительство нового комплекса в Волховском филиале АО «Апатит».

Здесь за неполных четыре года вместо деградирующего завода, сохранившего лишь свои химические цеха и полностью ликвидировавшего «алюминиевое крыло», выросло совершенно новое современное производство. Такое второе рождение завода началось после его перехода в компанию «ФосАгро» в 2012 году. Этот момент стал точкой отсчета в возрождении некогда знаменитого советского завода. А в 2019 году началась коренная реконструкция предприятия с инвестициями более 34 млрд рублей. Предприятие не просто переоборудовалось, строились новые цеха и производства.

«Основными драйверами роста выпуска продукции являются новый завод-миллионник в Волхове, который в этом году выходит на проектную мощность, и производственный комплекс ФосАгро в Балакове, где завершается второй этап масштабной программы стратегического развития», – отметил на недавнем заседании совета директоров генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Сегодня волховский инвестпроект находится на завершающей стадии реализации. Уже сейчас этот промышленный комплекс – один из лидеров в стране по выпуску минеральных удобрений. С выходом завода на полную мощность здесь планируют производить до одного миллиона тонн удобрений. Для сравнения: в 2019 году Волхов выпускал порядка 250 тыс. тонн.

А в 2023 году волховский комплекс открыл новую страницу в своей производственной истории: здесь началось производство водорастворимого аммофоса.

Позитивная динамика производственных результатов находит отражение в увеличении налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Налоговые отчисления, например, в бюджет Ленинградской области в минувшем году превысили 2,5 млрд рублей, это в два раза больше, чем в 2021 году. На новых производственных участках Волховского филиала создано более 300 рабочих мест, а всего на предприятии работает порядка 1500 сотрудников.

Безусловно, производственные победы сказываются и на трудовом настрое, атмосфере в коллективах. Буквально на днях принято решение в очередной раз проиндексировать с апреля заработные платы сотрудников всех предприятий на 15%. И этот шаг в «ФосАгро» объясняют ростом производительности труда, объемов выпуска востребованной продукции. «Мы считаем наших сотрудников главной ценностью компании, поэтому создаем комфортные и безопасные условия труда, гарантируем конкурентную и достойную зарплату», – прокомментировал решение правления компании Михаил Рыбников.

При этом «ФосАгро», безусловно, продолжит выполнять все взятые на себя обязательства по развитию социальной сферы в Волхове, в других городах присутствия компании. Масштабы поддержки социальных и благотворительных проектов сохраняются на рекордном уровне прошлого года, когда объемы направляемых на эти цели средств выросли почти в 2,5 раза и достигли 12,9 млрд рублей. По крайней мере, такие заявления уже прозвучали из уст руководителей «ФосАгро».

Следовательно, продолжится работа спортивных секций и студий, в которых бесплатно занимаются тысячи школьников в городах присутствия «ФосАгро» в рамках крупнейшего в России корпоративного социального проекта «ДРОЗД». Останутся под опекой компании «ФосАгро-школы», где сотни учеников получают интенсивную подготовку по математике, информатике, физике и химии. Будут окружены вниманием и заботой ветераны.

Кроме этого, миллионы рублей будут направлены на поддержку проектов по повышению качества городской среды, другие добрые дела. А их только в Волхове – уже приличная копилка. Любителям зимних видов спорта города подарено новое административное здание лыжной базы «Двугорье», оказана помощь в благоустройстве городских общественных пространств, завершается строительство многоквартирного корпоративного дома. И этот перечень можно продолжить. А вывод прост и ясен: чтобы хорошо жить, нужно хорошо работать.