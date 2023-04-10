Названо самое трудное слово в «Тотальном диктанте». В нем обнаружили девять разных ошибок

Филологи, проверяющие сданные тексты «Тотального диктанта» в Новосибирске, обнаружили девять разных ошибок, допущенных участниками акции в слове «сызмальства».

«Пальма первенства в этом году за двумя словами. Это слово «кардинально», которое люди упорно пишут как «координально». <…> Второе «любимое» слово – это слово «сызмальства». Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили», – рассказала руководитель проверочного пункта

Эксперт отметила, что также много пишущих допустили ошибки в слове «извне». Кто-то даже написал его как «из-в-не». Также делали ошибки в словах «понапрасну» и «паровоз» (писали «паравоз» и «поравоз»).