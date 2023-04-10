На трассах Ленобласти появилась социальная реклама о бездомных животных

Социальная реклама о бездомных животных появилась в четырех районах Ленобласти.

Баннеры с лозунгом «Наша жизнь в ваших руках» появились на региональных трассах в Гатчинском, Кингисеппском, Кировском и Тосненском районах. Цель социальной рекламы — напомнить жителям региона об ответственном отношении к животным.

Особенный акцент в Госветслужбе Ленобласти сделали на дачниках, которые весной увозят домашних животных за город. Специалисты напоминают, что кошек и собак нельзя оставлять зимовать на дачах и в деревнях. Каждый питомец должен вернуться осенью домой, иначе он пополнит ряды бездомных.