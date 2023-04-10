Мигрант угрожал ножом молодому петербуржцу и требовал деньги, но внезапно передумал и скрылся

В полицию Санкт-Петербурга обратился 18-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что на улице Народной неизвестный мужчина угрожал ему физической расправой с ножом в руке.

Злоумышленник хотел получить от жертвы деньги. Однако свой замысел до конца он так и не довел. Неизвестный скрылся с места происшествия, ничего не забрав.

Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Им оказался безработный 18-летний уроженец Центральной Азии. Решается вопрос об уголовном деле.