Иностранцы в России стали убивать в пять раз чаще

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин 10 апреля сообщил о росте числа уголовных дел в отношении иностранцев в 2022 году.

Председатель СК заявил о пятикратном росте числа уголовных дел по статьям об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, которые были заведены в отношении иностранцев.

Глава следственного комитета также рассказал о том, что в 2022 году поступило 4729 обращений о преступлениях, совершенных иностранцами. В 4231 случае было заведено уголовное дело – это почти в три раза больше, чем в 2021 году.