Обнародованы новые документы о Ленинградском процессе над нацистами

ФСБ передала в Центральный госархив Петербурга документы, которые относятся к Ленинградскому процессу 1945—1946 годов над нацистами.

Среди них —протоколы заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа, ранее они не публиковались. В этих документах обнародованы доказательства убийств мирных жителей Ленинградской области. Сами обвиняемые рассказывали о том, как лично участвовали в этих казнях, передает РИА Новости.

Фото: t.me/rian_ru

Также архив получил фотокопии многих актов районных комиссий региона, составленных в 1945 году: там описаны зверства нацистов во время оккупации.