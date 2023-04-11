Обнародованы новые документы о Ленинградском процессе над нацистами

ФСБ передала в Центральный госархив Петербурга документы, которые относятся к Ленинградскому процессу 1945—1946 годов над нацистами.
Среди них —протоколы заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа, ранее они не публиковались. В этих документах обнародованы доказательства убийств мирных жителей Ленинградской области. Сами обвиняемые рассказывали о том, как лично участвовали в этих казнях, передает РИА Новости.
Фото: t.me/rian_ru
Также архив получил фотокопии многих актов районных комиссий региона, составленных в 1945 году: там описаны зверства нацистов во время оккупации.
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