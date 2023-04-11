Пять пистолетов и около 150 патронов нашли у эксперта по костюмам в Тельмана

Сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа «Гром» и УФСБ 10 апреля провели обыск в квартире 54-летнего эксперта по военным костюмам в поселке Тельмана Тосненского района.
Обнаружены револьвер, пистолеты ТТ, Макарова, Беретта, Маузер и около 150 патронов калибра 9 и 11,4 мм. С обыском к мужчине прибыли в рамках расследования покушения на убийство.
Уголовное дело было заведено в ноябре 2022 года. Во время работы правоохранителям поступила информация о незаконном обороте оружия.
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