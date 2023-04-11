Жителям Ленобласти рассказали, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита

Жителям Ленобласти рассказали, как и где можно вакцинироваться от клещевого энцефалита.
Вакцинация проводится во всех поликлиниках и амбулаториях Ленобласти в течение всего года. Перед сезоном клещей врачи советуют пройти иммунизацию всем, кто находится в зоне профессионального риска, а также любителям активного отдыха на природе.
Первую прививку ставят детям в два года, потом спустя один-семь месяцев и заключительная – спустя год. Ревакцинироваться рекомендуется раз в три года.
Специалисты напоминают, что клещевой энцефалит ― опасное заболевание, в ходе которого поражается центральная нервная система. Ежегодно вакцинацию в Ленобласти проходят порядка 40 тысяч человек.
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