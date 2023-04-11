Охранники избили инвалида в Кировском универмаге только из-за подозрения в краже

На втором этаже Кировского универмага на площади Стачек охранники избили инвалида, обвиняя его в краже. Мужчине нанесли удары в голову и сломали очки.

Пострадавший зашел в магазин, однако на выходе к нему подошла охрана и заявила, что он якобы украл вещи. Без разбирательства инвалиду нанесли удар в голову и сломали очки. После этого охранники проверили сумку, однако украденных вещей там не было.

Известно, что пострадавшему даже не принесли извинений. Мужчине пришлось вызвать скорую и позвонить в полицию. Врачи в больнице обследовали его и зафиксировали травмы. Проводится проверка.