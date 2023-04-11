Петербургские таможенники нашли почти 800 кг наркотиков в грузовике из Европы – видео

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге сотрудники ФСБ и таможни изъяли у контрабандистов почти 800 килограммов наркотиков, ввезенного из Европы.

7600 плиток с наркотиками обнаружили в тайнике грузовика. Их стоимость оценивается более чем в 350 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Видео: ФТС России

Задержаны трое членов преступной группировки: гражданин Белоруссии и двое россиян, у одного из которых есть вид на жительство в европейской стране.  Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.

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10.04.2023 78
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