Петербургские таможенники нашли почти 800 кг наркотиков в грузовике из Европы – видео

В Петербурге сотрудники ФСБ и таможни изъяли у контрабандистов почти 800 килограммов наркотиков, ввезенного из Европы.

7600 плиток с наркотиками обнаружили в тайнике грузовика. Их стоимость оценивается более чем в 350 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Ви део: ФТС России

Задержаны трое членов преступной группировки: гражданин Белоруссии и двое россиян, у одного из которых есть вид на жительство в европейской стране. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.