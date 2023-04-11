Более 540 оздоровительных лагерей Ленобласти летом примут ребят

Продажи путевок в лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием уже стартовали.

С полным перечнем лагерей можно ознакомиться на сайте регионального комитета общего и профессионального образования. Также можно задать вопросы по телефону 8-800-500-70-90.

Напомним, что полная стоимость путёвки в лагеря на 21 календарный день – 46884 рублей 40 копеек, стоимость путёвок для детей, зарегистрированных в Ленинградской области на 21 календарный день — 39610 рубля 03 копейки, стоимость путевок для детей, зарегистрированных в Ленинградской области, родители (законные представители) которых работают по трудовому договору в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности на 21 календарный день – 22411 рублей, 03 копейки. Полную компенсацию от расчетной стоимости путевки — 24 570 рублей — могут получить приемные родители, опекуны, попечители и участники специальной военной операции. Алгоритм получения компенсации размещен здесь.