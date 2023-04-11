Как правильно выбрать продукты к Пасхе? Отвечают в Роспотребнадзоре

В 2023 году Светлое Христово Воскресение будут отмечать 16 апреля. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты к столу и на что нужно обращать внимание.
Кулич не обязательно готовить самостоятельно. Но при покупке в магазине важно изучить состав.
В ведомстве напомнили, что верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, продукт может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Необходимо также следить за сроком годности и соблюдать условия хранения. Еще одно традиционное блюдо – творожная пасха.
Упаковка должна быть герметичной, а на ней указаны информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что покупать молочную продукцию с рук не безопасно, потому что в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении.
Одним из самых главных атрибутов праздничного стола на Пасху являются крашеные яйца. При выборе сырых яиц нужно тоже обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид.
Хранить яйца нужно только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов. Гастроэнтеролог рекомендовал съедать не более 3-4 яиц в день в Пасху, сообщает «Газета.Ru».