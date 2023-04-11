Как правильно выбрать продукты к Пасхе? Отвечают в Роспотребнадзоре

В 2023 году Светлое Христово Воскресение будут отмечать 16 апреля. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты к столу и на что нужно обращать внимание.

Кулич не обязательно готовить самостоятельно. Но при покупке в магазине важно изучить состав.

«В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве напомнили, что верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, продукт может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Необходимо также следить за сроком годности и соблюдать условия хранения. Еще одно традиционное блюдо – творожная пасха.

«Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородно», – предупредили специалисты

Упаковка должна быть герметичной, а на ней указаны информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что покупать молочную продукцию с рук не безопасно, потому что в домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении.

Одним из самых главных атрибутов праздничного стола на Пасху являются крашеные яйца. При выборе сырых яиц нужно тоже обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид.

«На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли», – отметили в Роспотребнадзоре

Хранить яйца нужно только в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов. Гастроэнтеролог рекомендовал съедать не более 3-4 яиц в день в Пасху, сообщает «Газета.Ru».