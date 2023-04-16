Пасха. История и традиции главного праздника христиан

В 2023 году Пасху — самый главный христианский праздник — отмечают 16 апреля. К Светлому Христову воскресению готовятся 48 дней: 40 дней длится Великий пост и восемь дней идет страстная неделя. Несмотря на всю значимость праздника в христианском мире, он появился задолго до гибели и воскрешения Иисуса. Редакция ivbg.ru объясняет, откуда появился иудейский Песах, как он связан с христианской Пасхой, а также почему на Пасху мы красим яйца и печем куличи.

Зарождение праздника

Священный праздник Пасха появился еще до рождения Иисуса Христа. Его отмечали в честь освобождения еврейского народа из египетского рабства. Согласно библейскому преданию, евреев насильно удерживали в Египте 430 лет, пока их не вызволил пророк и основоположник иудаизма Моисей.

Однажды к Моисею явился Бог в образе полыхающего, но несгорающего кустарника. Господь велел пастуху прийти в египетские земли и убедить фараона отпустить евреев. В возрасте 80 лет пророк предстал перед правителем Египта, но как ни старался вразумить фараона, израильтяне оставались в рабстве. В наказание Господь послал на Египет десять казней: наказание кровью, нашествие жаб, нашествие кровососущих насекомых, наказание песьими мухами, мор скота, язвы и нарывы, гром и огненный град, нашествие саранчи, тьма египетская и, наконец, смерть первенцев.

Ни жабы, ни кровавые реки, ни огненный град не напугали фараона. Только смерть собственного ребенка заставила правителя отпустить евреев. Страшная кара коснулась не всех: израильтян Моисей предупредил, что двери домов необходимо пометить кровью однолетнего непорочного ягненка, а само животное запечь и съесть в кругу семьи. Еврейские дома, выполнившие приказ Моисея, смерть не тронула.

Когда израильтяне подошли к Красному морю, вода разверзлась и евреи прошли по дну.

После этих событий появился праздник Песах, он же Пасха, что дословно переводится с иврита как «миновавший, прошедший мимо». Это прямая отсылка к проходу евреев мимо воды по дну Красного моря.

Связь с христианской пасхой

Христианская Пасха неразрывно связана с жизнью, смертью и воскрешением сына божьего Иисуса. Христос родился в небольшой деревушке Назарет, близ Вифлеема. Когда ему исполнилось 30 лет, он принял крещение на реке Иордан от Иоанна Крестителя. Через три года Иисус собрал на пасхальном пиршестве 12 своих ближайших учеников, которым сказал, что вскоре один из них предаст его, тем самым предрек предательство Иуды.

На следующий день после Тайного вечере Понтий Пилат, римский префект Иудеи, распорядился схватить Христа, пытать его и казнить через распятие. Сыну божьему завидовали священники, ибо за ним шли толпы верующих, а власть хотела на корню искоренить христианство. После избиения плетьми и «коронованием» терновым венком измученный Иисус взвалил на спину крест и понес его на вершину горы Голгофы. Крестный путь Иисуса по старому Иерусалиму и серпантину горы стал одним из прообразов христианского крестного хода.

Смерть сына божьего на горе Голгофа – это своеобразная аллегория убийств жертвенных ягнят. Как иудеи принесли в жертву годовалых непорочных ягнят, так и Иисус отдал свою жизнь ради отпущения грехов и очищения душ людских. Умер Христос после еврейской Пасхи, в пятницу, которую назвали Страстной.

Почему мы красим яйца на Пасху

На третий день после погребения Христа, в воскресенье, Мария Магдалина, одна из последовательниц Иисуса, вместе с женами-мироносицами, отправилась в его гробницу, чтобы оставить благовония. Подойдя к пещере, она увидела, что камень отодвинут, а в пещере сидит Ангел Господень в белоснежном одеянии. Ангел сказал Марии, что Иисуса в гробнице нет – он воскрес. В этот момент перед ней предстал сам Сын Божий. Обрадованная Мария поспешила рассказать благую весть самому императору Тиберию. Вход к великому римскому понтифику без подарка был запрещен, поэтому Мария взяла с собой символ жизни – яйцо. Услышав о воскрешении Христа, Тиберий рассмеялся и сказал, что поверит в это, только тогда, когда яйцо в руках Марии станет красным. В туже секунду яичная скорлупа окрасилась в багровые тона, как символ пролитой крови Христа.

Впрочем, духовный писатель и епископ РПЦ Дмитрий Ростовский считал, что Мария Магдалина подарила императору яйцо, уже окрашенное в красный цвет. Этот дар возбудил любопытство императора, и она рассказала ему об Иисусе Христе, после чего он уверовал. В православие эта легенда, судя по всему, проникла под влиянием католичества.

По другой версии, Богородица, мать Иисуса, развлекала окрашенными яйцами Христа, когда тот был младенцем.

Зачем мы печем праздничный кулич?

Праздничный кулич – это разновидность церковного артоса – дрожжевого хлеба с изображением Христа. После Вознесения Христова апостолы оставляли за трапезой для сына божьего часть хлеба, тем самым изображая его присутствие за обеденным столом. Католики выпекают праздничный хлеб из песочного теста и называют его «баба».

Слово «кулич» произошло от греческого kollikion, что в переводе обозначает «круглый хлеб». Это слово встречается не только в русском языке. Испанцы называют «домашний» артос kulich, а французы – koulitch.