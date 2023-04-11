«Ворожею» из Ленобласти будут судить за «избавление от порчи» и украшений на 100 тысяч в электропоезде

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Ленинградской области, которой вменяют мошенничество. По данным следствия, она выдавала себя за «ворожею».

На платформе станции Сосновая Поляна в Санкт-Петербурге мошенница «обнаружила порчу» у попутчицы. Чтобы «снять ее», женщине пришлось снять украшения стоимостью больше 100 тысяч рублей и упаковать в сверток.

«Ритуал» проводился в электропоезде, где обвиняемая сделала подмену и вернула потерпевшей пустой сверток, запретив вскрывать его до возвращения домой. Материалы уголовного дела переданы в Красносельский районный суд.

Вам будет интересно
«Ворожею» из Ленобласти будут судить за «избавление от порчи» и украшений на 100 тысяч в электропоезде Санкт-Петербург, Ленинградская область
Обнародованы новые документы о Ленинградском процессе над нацистами
ФСБ передала в Центральный госархив Петербурга документы, которые относятся к Ленинградскому процессу 1945—1946 годов над нацистами. Среди них —протоколы заседаний военного...
11.04.2023 66
Автор