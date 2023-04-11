«Ворожею» из Ленобласти будут судить за «избавление от порчи» и украшений на 100 тысяч в электропоезде

Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Ленинградской области, которой вменяют мошенничество. По данным следствия, она выдавала себя за «ворожею».
На платформе станции Сосновая Поляна в Санкт-Петербурге мошенница «обнаружила порчу» у попутчицы. Чтобы «снять ее», женщине пришлось снять украшения стоимостью больше 100 тысяч рублей и упаковать в сверток.
«Ритуал» проводился в электропоезде, где обвиняемая сделала подмену и вернула потерпевшей пустой сверток, запретив вскрывать его до возвращения домой. Материалы уголовного дела переданы в Красносельский районный суд.
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11.04.2023 66