«Ворожею» из Ленобласти будут судить за «избавление от порчи» и украшений на 100 тысяч в электропоезде

Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Ленинградской области, которой вменяют мошенничество. По данным следствия, она выдавала себя за «ворожею».

На платформе станции Сосновая Поляна в Санкт-Петербурге мошенница «обнаружила порчу» у попутчицы. Чтобы «снять ее», женщине пришлось снять украшения стоимостью больше 100 тысяч рублей и упаковать в сверток.

«Ритуал» проводился в электропоезде, где обвиняемая сделала подмену и вернула потерпевшей пустой сверток, запретив вскрывать его до возвращения домой. Материалы уголовного дела переданы в Красносельский районный суд.