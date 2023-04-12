Экс-директор и главбух причинили ущерб школе искусств в Бегуницах на 11 млн рублей

Суд вынес приговор экс-директору и главному бухгалтеру Бегуницкой школы искусств Волосовского района, которым вменяли пять эпизодов крупного и особо крупного мошенничества в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Следствию удалось доказать, что с 2014 года по 2021 год они фиктивно устроили на работу семерых знакомых. Эти люди не выполняли никаких обязанностей, но получали зарплату и премиальные.

Деньги директор и главный бухгалтер присваивали себе. За семь лет бюджету учебного заведения причинен ущерб в 11 млн рублей. Подсудимые полностью признали вину.

Экс-директору школы искусств суд назначил 4,5 лет условно с испытательным сроком 4 года. Главному бухгалтеру – 4 года условно и 3 года испытательного срока.