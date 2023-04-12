Подростки с игрушечным пистолетом выбивали деньги у маникюрши в Мурино

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 11 апреля около 11:30 сообщили о налете на маникюрный салон на улице Шувалова в Мурино. По предварительным данным, двое угрожали пистолетом 30-летней маникюрше, но, получив отказ, убежали.

Подозреваемых задержали спустя примерно час после обращения. Ими оказались 16-летний подросток и его 15-летний товарищ. Оба официально не трудоустроены и не учатся. У подозреваемых изъят детский игрушечный пистолет.

По факту разбоя заведено уголовное дело. Известно, что старший из подогреваемых летом 2022 года был задержан за грабеж в магазине Санкт-Петербурга, но отпущен под обязательство о явке.

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17.10.2022 2612
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