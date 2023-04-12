В лесу у ж/д платформы «Песочное» нашли мертвую женщину

Автор: Гузель Галимова
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В лесу у железнодорожной станции «Песочное» нашли тело женщины. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Тело лежало в 50 метрах от железнодорожной платформы. На вид погибшей было около 40-50 лет. Рядом с ней обнаружили восемь целых и шесть пустых флаконов настойки «Пустырника».

Предварительно, признаков насилия правоохранители не обнаружили. Тело направили в морг для установления причины смерти.

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