В лесу у ж/д платформы «Песочное» нашли мертвую женщину

В лесу у железнодорожной станции «Песочное» нашли тело женщины. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Тело лежало в 50 метрах от железнодорожной платформы. На вид погибшей было около 40-50 лет. Рядом с ней обнаружили восемь целых и шесть пустых флаконов настойки «Пустырника».

Предварительно, признаков насилия правоохранители не обнаружили. Тело направили в морг для установления причины смерти.