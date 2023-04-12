Пожарный, пострадавший при спасении людей из кипятка в Петербурге, пришел в себя

Пожарный, который серьезно пострадал при спасении людей из кипятка на Дровяной улице в Петербурге, пришел в себя.

Состояние Сергея Юдина тяжелое, но стабильное. Врачи отмечают положительную динамику, передает 78.ru.

Напомним, 5 апреля на улице прорвало трубу с горячей водой. В промоину попал автомобиль, в котором находился мужчина с двумя внуками. Их вызволили сотрудники МЧС.

В результате пострадали пять человек: двое спасателей, мужчина, десятилетний мальчик и 57-летний пешеход. Еще одного ребенка из автомобиля отпустили домой после осмотра медиками на месте происшествия. По факту прорыва трубы возбудили уголовное дело.