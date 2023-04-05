Прорыв трубы произошел сегодня утром, 5 апреля, на Дровяной улице в Адмиралтейском районе Петербурга.

Автомобиль провалился в яму с кипятком. Внутри машины находились водитель и двое детей. Их вызволяли сотрудники МЧС. В результате пострадали пять человека.

10-летнего мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него ожог 2% площади тела, жизни ребенка ничего не угрожает. 57-летний и 65-летний мужчины госпитализированы в состоянии средней степени тяжести — у них ожоги 7-8 и 18% соответственно. Также пострадали два спасателя: 34-летний сотрудник МЧС с 40-процентным ожогом находится в реанимации в тяжелом состоянии, его 24-летний коллега получил повреждения средней степени тяжести — у него ожог 7% тела. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Еще одного ребенка отпустили домой после осмотра медиками на месте происшествия, уточняют в МЧС.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту прорыва трубопровода с кипятком.