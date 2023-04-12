Более 200 ленинградцев с начала года осваивают новые профессии в рамках нацпроекта

Освоение новых профессий идет в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Всего в 2023 году планируется обучить не менее 3,3 тысяч жителей Ленобласти.
В топ-10 самых популярных у ленинградцев образовательных программ вошли: «1С Разработчик», «Data-аналитик», «Бухгалтер», «Гид-экскурсовод», «Графический дизайн», «Кадровый учет», «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Психолог-консультант», «Специалист по работе на маркетплейсах», «Тестировщик программного обеспечения».
Получить новую профессию можно абсолютно бесплатно. Детальная информация размещена на портале Биржи труда, также можно задать вопросы по телефону горячей линии 8(800)350-47-47. Заявку на обучение модно направить через платформу «Работа в России».
Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.