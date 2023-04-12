Совфед одобрил закон о защите краснокнижных растений и грибов: за сбор вы заплатите 3 млн рублей и лишитесь свободы на 9 лет

Совфед одобрил закон о защите краснокнижных растений и грибов. Нарушителям грозит штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до 9 лет. При этом в Красной книге России почти 5000 видов растений. Каждый год ее редактируют – убирают и добавляют позиции. Даже эксперты не знают весь перечень. Расследованием добычи растений и грибов будут заниматься органы внутренних дел и Следственный комитет. Юристы советуют готовиться. Ведь сбор некоторых растений и грибов будет приравнен по сроку наказания к убийству человека.

Незнание законов не освобождает от ответственности. В данном случае в недоумении и эксперты-биологи.

«Невозможно запомнить все названия, даже профессионал не всегда может отличить разные виды одного растения. Если сказать, например, что нельзя собирать подснежники, то грамотные люди вас вообще не поймут. Потому что подснежниками называют 68 видов первоцветов. И не все из них подлежат строгой охране», – сообщает биолог Ольга Федоскина

Биолог отмечает – не все в законе понятно и с грибами. С точки зрения науки, основная часть гриба находится под землей (грибница), а то, что мы собираем, его плодовое тело. Срезав плодовое тело, мы не уничтожаем главное – грибницу. Она продолжит жить и развиваться.

«Например, многие считают, что в Красной Книге фигурирует распространенный в Подмосковье ежовик коралловидный. На самом же деле в ней числится ежовик альпийский, внешне эти два гриба почти неотличимы. Вряд ли кто-то отличит часто встречающиеся на дачных участках Московской области мутинусы Равенелля от мутинусов собачьих. Но один из этих грибов занесен в КК, другой – нет», – сообщил в интервью mk.ru миколог Михаил Вишневский

Юристы советуют готовиться отстаивать свои права.

«Вырастил сам редкое растение – сфотографируй процесс, докажи, что не нанес ущерб природе. Наказывать будут не за то, что вы, возможно, по незнанию, сорвали редкий гриб, а за прямой умысел – скажем, на продажу. То есть у ваших поступков, у вашей коммерческой, как правило, деятельности есть последствия, которые нанесли природе ущерб», – заявил адвокат Алан Шавлохов

Именно поэтому закон предполагает множество вариантов наказания за уничтожение редких растений: от предупреждения, обязательных работ, штрафа до тюремного заключения для тех, кто нанес природе огромный ущерб ради выгоды организованно и обдуманно.

Как сообщает aif.ru, контролировать соблюдение закона будут Роспотребнадзор, природо­охранная прокуратура, лесничество, сотрудники национальных парков и природоохраняемых территорий. Расследованием будут заниматься органы внутренних дел, а в особых случаях Следственный комитет.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей 260.1. За умышленное уничтожение или повреждение, а также за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусматривается лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Если же это преступление было совершено с использованием служебного положения, с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

За незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием средств массовой информации или интернета может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей. Если при этом использовалось служебное положение, то наказание составит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

Максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. За данное преступление виновным будет грозить до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.