Совфед одобрил закон о защите краснокнижных растений и грибов: за сбор вы заплатите 3 млн рублей и лишитесь свободы на 9 лет

Совфед одобрил закон о защите краснокнижных растений и грибов. Нарушителям грозит штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до 9 лет. При этом в Красной книге России почти 5000 видов растений. Каждый год ее редактируют – убирают и добавляют позиции. Даже эксперты не знают весь перечень. Расследованием добычи растений и грибов будут заниматься органы внутренних дел и Следственный комитет. Юристы советуют готовиться. Ведь сбор некоторых растений и грибов будет приравнен по сроку наказания к убийству человека.
Незнание законов не освобождает от ответственности. В данном случае в недоумении и эксперты-биологи.
Биолог отмечает – не все в законе понятно и с грибами. С точки зрения науки, основная часть гриба находится под землей (грибница), а то, что мы собираем, его плодовое тело. Срезав плодовое тело, мы не уничтожаем главное – грибницу. Она продолжит жить и развиваться.
Юристы советуют готовиться отстаивать свои права.
Именно поэтому закон предполагает множество вариантов наказания за уничтожение редких растений: от предупреждения, обязательных работ, штрафа до тюремного заключения для тех, кто нанес природе огромный ущерб ради выгоды организованно и обдуманно.
Как сообщает aif.ru, контролировать соблюдение закона будут Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура, лесничество, сотрудники национальных парков и природоохраняемых территорий. Расследованием будут заниматься органы внутренних дел, а в особых случаях Следственный комитет.
Уголовный кодекс (УК) РФ дополняется новой статьей 260.1. За умышленное уничтожение или повреждение, а также за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусматривается лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Если же это преступление было совершено с использованием служебного положения, с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.
За незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием средств массовой информации или интернета может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей. Если при этом использовалось служебное положение, то наказание составит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.
Максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. За данное преступление виновным будет грозить до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.