К домам жителей в деревнях Куттузи и Алакюля пришел природный газ

Газопроводы протяженностью более 14 километров построены в Ломоносовском районе компанией «Газпром газораспределение».

«Сети запитаны от межпоселкового газопровода, построенного по программе развития газоснабжения и газификации. Он проходит от газораспределительной станции «Большевик ГПЗ» до деревень Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи и поселка Ропша. Новые газовые сети создали техническую возможность подключения 87 домовладений», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов.

В деревнях Рапполово и Тиммолово газопроводы уже построены. До конца 2023 года распределительные сети планируется проложить в деревнях Капорское, Пигелево и Кемпелево.

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Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона есть по ссылке.