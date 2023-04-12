Петербургские абонементы на платную парковку оказались на 5000 рублей дороже московских

Право пользоваться стоянкой в Санкт-Петербурге в течение месяца независимо от района обойдется автомобилисту в 20 075 рублей. Как сообщают «Невские Новости», возле Красной площади за аналогичный абонемент возьмут 15 000 рублей.

Месячные абонементы на платную парковку в Санкт-Петербурге оказались на 5000 рублей дороже, чем в Москве. Смольный установил тариф в 20 075 рублей независимо от района и улицы. При этом в столице возле Красной площади автомобилисты могут арендовать стоянку за 15 000 рублей.

Льготная стоимость за пользование платными парковками в Санкт-Петербурге установлена лишь для местных жителей с регистрацией в том или ином районе. Тем, кто снимает квартиры или работает и вынужден оставлять машину, приходится покупать абонемент. Условия абсолютно одинаковые как для Адмиралтейского района, так и для полупромышленного участка на Васильевском острове.

При этом в Москве стоимость зависит от зоны. В центре столицы (район Бульварного кольца) абонемент дороже, чем Санкт-Петербурге, почти вдвое – 37 000 рублей. А один из подземных паркингов недалеко от Кремля предлагает автомобилистам арендовать место на 5000 дешевле петербургских расценок.

Кроме того, за пределами Садового кольца месячный абонемент также обойдется владельцам машин в 15 000 рублей – то есть на 25 % дешевле, чем в любом районе Санкт-Петербурга.