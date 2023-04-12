В Петербурге могут увеличить взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов

Власти Санкт-Петербурга планируют повысить тарифы за капремонт. Это связано с невозможностью выполнить программу без дополнительных финансовых вложений со стороны граждан.

Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС заявил глава городского жилищного комитета Олег Зотов.

«В 2021 году субсидия составила ноль рублей. В 2022 году – 3 млрд рублей. В 2023 году – 6 млрд рублей. Это позволяет нам, скажем так, сдерживать рост размера взноса на капремонт. Мы в 2022 году размер взноса не увеличили – его только проиндексировали с учетом индекса роста цен», – отметил Олег Зотов

С 2014 года на капитальный ремонт в Санкт-Петербурге израсходовано менее 100 млрд рублей, которые позволили провести около 29 000 видов работ. Однако к 2038 году предстоит выполнить порядка 100 000 мероприятий. В 2023 году на капремонт с учетом работ по проектированию потратят 28,4 млрд руб., включая бюджетную поддержку в 6 млрд руб.