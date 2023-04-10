В Госдуме предложили перечислять школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за оценки «пять». С этой инициативой выступила депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова. Обращение уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Учитывая положительное влияние «Пушкинской карты» на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости», – сказано в обращении

По мнению Анны Скрозниковой, следует провести эксперимент по предоставлению материального вознаграждения в виде зачисления средств на «Пушкинскую карту» для учеников старших классов за высокую учебную успеваемость, сообщает РИА Новости.