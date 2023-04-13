В Петербурге пассажир надругался над 14-летней школьницей в вагоне метро

В Петербурге задержали 30-летнего мужчину, который надругался над 14-летней школьницей в вагоне метро оранжевой ветки.

По данным издания «Mash на Мойке», ЧП произошло в час пик в тоннеле между станциями «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Девочка сразу обратилась к полицейским в метрополитене и рассказала, что незнакомец схватил ее и трогал в интимных местах.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемого задержали уже через 10 минут и отправили в изолятор. Дело возбудили за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.