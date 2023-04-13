Мост через ручей Городецкий на трассе Р-23 в Ленобласти перекроют 13-14 апреля

В Лужском районе Ленобласти 13 и 14 апреля несколько раз будут приостанавливать движение транспорта по мосту через ручей Городецкий.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы пройдут на 167-м километре дороги Р-23 «Псков». Движение по мосту в обоих направлениях будет перекрыто 13 апреля с 21:00 до 21:15 и с 22:00 до 22:15, а 14 апреля — с 9:00 до 9:15, с 11:00 до 11:15 и с 13:00 до 13:15.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе будут проводить монтаж балок пролетного строения, который необходим в рамках капремонта моста через ручей.