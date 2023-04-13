В 2023 году в Ленинградской области произведено на 1,1 млн больше яиц, чем в 2022 году

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Комитет по АПК подвел итоги работы отрасли птицеводства за первый квартал: 840 млн штук яиц за три месяца произведено в регионе

d8d7bb95ce534b1c8659b55a7ad717ed
Фото: lenobl.ru

Как отметили в областном правительстве, продукция отправлена в торговые сети, где в преддверии православного праздника Пасхи особым спросом пользуются яйца белого цвета. Именно белые яйца занимают 60% от общего объема, производимого в регионе. Обеспеченность жителей Ленобласти яйцами составляет 590%.

Отметим, что АПК 47 региона занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока в сельхозорганизациях.

Напомним, что по итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.
Вам будет интересно
В 2023 году в Ленинградской области произведено на 1,1 млн больше яиц, чем в 2022 году Яйца, производство яиц, Ленобласть, АПК
Ленобласть умножила производство рыбоводной продукции по итогам 2022 года
Итоги работы за 2022 год региональные рыбоводы подвели в довольно символичном для себя месте - Центральном военно-морском музее. В 2022 году...
30.03.2023 190
Автор