В 2023 году в Ленинградской области произведено на 1,1 млн больше яиц, чем в 2022 году

Комитет по АПК подвел итоги работы отрасли птицеводства за первый квартал: 840 млн штук яиц за три месяца произведено в регионе

Как отметили в областном правительстве, продукция отправлена в торговые сети, где в преддверии православного праздника Пасхи особым спросом пользуются яйца белого цвета. Именно белые яйца занимают 60% от общего объема, производимого в регионе. Обеспеченность жителей Ленобласти яйцами составляет 590%.

Отметим, что АПК 47 региона занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока в сельхозорганизациях.