За первые три месяца 2023 года в суды Ленобласти пытались пронести 291 запрещенный предмет.

Среди изъятых вещей: огнестрельное оружие и его копии, холодное и метательное оружие, механические и аэрозольные распылители, наркотики и психотропные вещества, электрошокеры, взрывные устройства, а также колюще-режущие предметы и легко воспламеняющиеся жидкости. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти.

В управлении напомнили, что к предметам, запрещенным к проносу в суд, также могут относиться радиотелефоны, фото и видеоаппаратура и другие устройства. С полным перечнем можно ознакомиться на стенах здания судов.