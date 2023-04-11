Найдены хулиганы, взорвавшие бетонную урну в парке в Отрадном

Автор: Гузель Галимова
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В Кировском районе Ленобласти нашли причастных к подрыву бетонной урны в парке.

Выяснилось, что 30-летний житель Отрадного хотел с размахом отметить свой юбилей в парке и взорвал петардой бетонную урну для мусора. Осколки от урны разлетелись на расстояние около 10 метров: ими повредило дорожный знак и гараж. Взрыв почувствовали даже жители соседнего дома. Территорию оцепляли спецслужбы.

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Фото: администрация МО «Город Отрадное»

Вскоре были задержаны юбиляр и его 25-летний друг. На них составили протоколы о хулиганстве. Решается вопрос о привлечении нарушителей порядка к уголовной ответственности.

«В нынешней ситуации забавляться с пиротехникой неблагородно и глупо. Вы тревожите людей, привлекаете внимание правоохранителей, а также пугаете белочек в парке», — прокомментировали в администрации Отрадного.
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