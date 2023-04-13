Российский футболист рассказал о просьбах Дзюбы не убивать его

Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов рассказал об отношениях с Артемом Дзюбой во время выступления за клуб из Санкт-Петербурга. Его слова приводит Sport24.

Сазонов, ныне выступающий за «Динамо», рассказал, что в «Зените» у него был агрессивный стиль игры.

«Тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях», – рассказал футболист о просьбах одноклубника.

Саба Сазонов представлял молодежные команды «Зенита» до июля 2021 года, когда перешел в московское «Динамо». Артем Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 годы. В составе клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды завоевал Кубок страны. На данный момент играет за «Локомотив».