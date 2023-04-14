В Ленобласти за последние сутки зарегистрировали 200 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 апреля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+5), Коли (+1).
- Волосовский район: Бегуницы (+1), Беседа (+1), Ямки (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Паша (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+10), Кудрово (+8), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+8), пгт. им. Морозова (+1), Романовка (+1), Бугры (+2), Бор (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Стеклянный (+1), ДНП Гранит (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Глебычево (+1), Рощино (+9), Советский (+4), Селезнево (+4), Светогорск (+7), Коробицыно (+1), Сосновый Бор (+1), Красный Сокол (+3), Цвелодубово (+1), Лосево (+1), Ильичёво (+1), Ленинское (+1), Лесогорский (+6), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Кобралово (+1), Войсковицы (+2), Пудомяги (+1), Терволово (+2), Коммунар (+1), Лампово (+2), Новый Свет (+1), Антелево (+1), Семрино (+1), Корпиково (+1), Мыза-Ивановка (+1), Дружноселье (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Керстово (+1).
- Киришский район: Кириши (+4).
- Кировский район: Кировск (+2), Войбокало (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Алеховщина (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Новогорелово (+1), Горбунки (+1), Виллози (+2).
- Лужский район: Луга (+4), Володарское (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+1), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+7), Сосново (+1), Севастьяново (+1), Моторное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Старополье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13), Мелегежская Горка (+1), Шибенец (+1), Шугозеро (+3), Царицыно Озеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+1).
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