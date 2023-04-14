Тетерева начинают устраивать бои на токовищах в лесах Всеволожского района

На тетеревином току во Всеволожском районе Ленобласти усиливаются страсти, рассказал биолог Павел Глазков.

Каждую весну тетерева собираются на токовище — специальном участке болота или поля, чтобы побороться за внимание самок. По утрам «женихи» исполняют свою знаменитую весеннюю песню – бормотание. Они уже выбрали свои индивидуальные участки, которые будут отстаивать в боях. Между «женихами» начинают вспыхивать драки.

Видео: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Изменился в связи с этим и внешний вид самцов — брови налились кровью и увеличились в размере в сотни раз. Чем больше размер бровей у тетерева, тем выше его шанс привлечь к себе невесту. «Женихи» также завлекают самок шикарными хвостами в виде лиры.