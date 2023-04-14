Телеканал НТВ приступил к съёмкам драмы «10 дней до весны»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам детективной драмы «10 дней до весны». В основу картины легли реальные события 2014 года, определившие будущее полуострова Крым и его жителей, ставшего частью Российской Федерации. Главные роли в картине исполнят Александр Голубев, Пётр Рыков и Карина Андоленко.

События многосерийного фильма разворачиваются вокруг семьи Жилиных. Братья — замкомандира симферопольского «Беркута» Николай (Александр Голубев), московский хирург Андрей (Пётр Рыков) и их сестра, преподаватель симферопольской гимназии Наталья (Карина Андоленко) приезжают на похороны отца. Много лет назад, в 90-х, обстоятельства развели братьев и сестру по разным городам и даже странам. Между ними разгорается конфликт по поводу дома на берегу моря, «родового гнезда». Параллельно главные герои попадают в водоворот событий «Крымской весны». Смогут ли они преодолеть свои внутренние и внешние конфликты, став крепкой семьёй – главный вопрос.

Александр Голубев: «Николай – военный человек, который пошёл по стопам своего отца из-за большого уважения к нему и чувства долга. Взаимоотношения у него с братом складываются сложные, потому что Николай считает, что Андрей выбрал путь отдельный от семьи. Однако на фоне всех сложных жизненных событий, которые происходили внутри страны, а потом перешли на территорию Крыма, когда произошёл референдум, их отношения стали налаживаться, так как брат своими поступками доказал и показал Николаю, что у всех разные жизни и выбор человека – это его личная инициатива. С сестрой же отношения замечательные, потому что Наталья – это очаг их рода и единственное, что осталось незыблемым от семьи».

Карина Андоленко: «Моя героиня Наталья – очень добрый человек, выросший на правильных ценностях. Она – учитель, работает в школе, дочка офицера. И она, как мне кажется, выросшая в патриархате, как раз является тем светлым, чистым женским началом в их семье, которая всячески старается оберегать родительский дом, сохранить семью, а также урегулировать взаимоотношения между братьями. Наташа была с отцом от начала до самого конца: и в момент, когда он болел, и когда он уходил. До последнего пытается сохранить память об отце, их историю. В процессе нашей истории она меняется, трансформируется и становится смелее, учится отстаивать свою позицию, не боится говорить «нет» тому, во что она не верит. Впоследствии она столкнётся с проблемами в своей семье, но вот эта жажда правды, честности, объединения семьи, чистоты и её смелость – основные черты, которые позволяют ей сохранить семейный очаг».

Пётр Рыков: «Я не знаю способствуют ли какие-то события сами по себе урегулированию семейных вопросов, но те обстоятельства, в которых оказалась семья Жилиных, конечно, заставляют вспомнить о самом близком и о самом главном в жизни каждого – это точно. А там уж каждый сам делает свой выбор. Поработать над таким материалом с командой, которая мне хорошо знакома, – одно удовольствие. К тому же, это возможность все эти вопросы, в первый ли, в очередной ли раз, задать и себе».

Сюжет фильма начинается с событий, которые происходили в Киеве в начале 2014 года. В то страшное время сломались судьбы многих. Толпы разделенных на два лагеря людей не замечали жертв, порой случайных и невинных. Так «майдан» принес трагедию и в семью Жилиных. Флаги, крики, искаженные гримасами ненависти лица, кровь и боль — всё это мы видим в кадрах хроники тех дней. И чтобы рассказать об этом честно и достоверно, мы должны воссоздать на съемках атмосферу того времени детально и откровенно. Для реконструкции сцен, происходивших в Киеве, создатели фильма выбрали улицы и дворы Выборга. В период с 16 по 27 апреля 2023 года жители и гости города могут стать свидетелями этой исторической реконструкции. Выборг уже не в первый раз становится площадкой для кинематографистов, снимающих фильмы о Киеве. Здесь, например, были сняты сцены для знаменитой «Белой гвардии» и многих других фильмов. Жители Выборга уже привыкли к тому, что их город становится излюбленным местом для съёмок фильмов и сериалов. Это повод для гордости за свой родной город, сохранивший неповторимый и уникальный колорит. Авторы фильма надеются на понимание и постараются не создавать сложностей и неудобств в повседневной жизни выборжцев.

Проект производится кинокомпанией ООО «Гамма-продакшн» при поддержке АНО «ИРИ» и «Военкино».