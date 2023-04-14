«Вы полагаете, указом губернатора можно заставить рыбу идти?»: рыбаки сообщили о срыве сезона финской корюшки в Петербурге

Смольный анонсировал старт сезона финской корюшки с 15 апреля и определил адреса торговых точек. Ожидается, что цены на ассортимент составят около 300 рублей за килограмм. Однако руководитель торговой компании по продаже рыбы Алексей Лебедев рассказал «Невским Новостям», что продавать пока нечего.

«Пока рыбы нет, еще лед на заливе. Ладожский лед еще идет. От погоды все зависит. Послезавтра еще точно рыбы не будет. Продавать пока нечего. Чуть позже, в течение недели, лед должен уйти и начнем ловить», – сообщил Алексей Лебедев

Такого же мнения придерживается и рыбак Михаил Медведев. Он рассказал, что продаваемая сейчас в Санкт-Петербурге корюшка не является финской, добыта в другом месте. Кроме того, выловленной рыбы мало.

«Корюшку ждем, не ловим еще. Еще же ладожский лед ждем. Продавать пока нечего. Только в Волхове начали ловить, но там ее мало еще, чуть-чуть. Она там разная. Ладожская корюшка начинается дней на десять раньше финской», – рассказал Михаил Медведев

Рыбак не понимает, на чем основан анонс старта сезона от Смольного.

«Вы полагаете, что указом губернатора можно заставить рыбу идти? Нашей корюшки пока нет. Ни одно предприятие, кроме сетного лова, не начало ловить. Мы ждем, пока пройдет лед. Пока он не пройдет, мы не начнем, иначе будем банкротами сразу. Корюшка пока тоже боится идти, вид этого льда ее пугает. Рыба будет не раньше числа 25-го, может, 22 апреля, а 15 апреля ее не будет», – резюмировал Михаил Медведев