Ладожскую корюшку продают в Петербурге по тысяче рублей. Всему виной срыв сезона финской рыбы

Сезон корюшки придет в Санкт-Петербург с опозданием как минимум на неделю. При этом официальный старт сезона продаж намечен уже на 15 апреля. По словам рыбаков, корюшки нет из-за того, что на Финском заливе до сих пор стоит лед.

О проблемах с весенней рыбалкой сообщают «Невские Новости» со ссылкой на руководителя торговой компании по продаже рыбы Алексея Лебедева.

По словам эксперта, корюшки нет из-за того, что в Финском заливе еще стоит лед. Сезон сдвинется минимум на неделю, и все будет зависеть от погоды.

Тем временем возле станций метро в Санкт-Петербурге уже появились самодельные витрины с ящиками корюшки. Уличные торговцы предлагают петербуржцам купить ладожскую рыбу. Цена – почти тысяча рублей за килограмм.

Ладожскую корюшку вылавливают в реке Волхов. Как правило, она появляется на рынках раньше финской на 10 дней.