Парк «Песчанка» во Всеволожске с 17 апреля закрывается на весеннюю просушку

Автор: Гузель Галимова
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Парк «Песчанка» во Всеволожске Ленобласти будет закрыт на весеннюю просушку с 17 по 28 апреля.

За 10 дней специалисты приведут в порядок тропинки, очистят территорию от мусора, а также позаботятся о местных растениях, сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, до 28 апреля включительно на весеннюю просушку также закрыт Дворцовый парк в Гатчине. После вход в парк станет платным.

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