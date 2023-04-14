С 15 апреля в Петербурге запустят два «летних» маршрута автобусов

В Петербурге с 15 апреля возобновляется работа «летних» автобусов №406, 555. Также усилят движение еще четырех автобусных маршрутов.

Так, автобус №406 «Кронштадт, Гражданская ул. – СНТ «Красногорские покосы» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, автобус №555 «Улица Жени Егоровой – метро «Пр. Просвещения» – 45-й км автодороги «Парголово-Огоньки» — по пятницам и выходным дням.

Автобус №2Кр будет работать дольше, а автобус маршрута №488 будет работать каждый день с сохранением расписания движения. На маршруте №475 увеличится количество рейсов: до четырех в пятницу и до шести рейсов в выходные. С понедельника по четверг на маршруте автобуса №469 будет выполняться по 16 рейсов из города и по 17 рейсов в город.

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Сезонные «зимние» маршруты №№ 469А, 475А закрываются.