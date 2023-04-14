Летние веранды кафе заработают в Петербурге с 16 апреля

Власти Петербурга дали разрешении на установку сезонной мебели на уличных территориях кафе, начиная с 16 апреля.

Летние веранды будут работать вплоть до 15 октября — на месяц дольше, чем в прошлом году. Раньше Смольный разрешал установку упрощенных летних кафе с 1 мая по 30 сентября.

Выставлять летнюю мебель можно с 8 утра до 24:00. При этом для прохода должно оставаться не менее 1,5 метра ширины тротуара.