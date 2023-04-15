Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Россию в ночь на 16 апреля. Список городов

Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима 16 апреля. Представители епархий Русской православной церкви привезут его в города России.

Благодатный огонь доставят в Архангельск, Анадырь, Нефтекамск, Уфу, Волгоград, Вологду, Воронеж, Киров, Читу, Иваново, Иркутск, Калугу, Кострому, Красноярск, Норильск, Кемерово, Курск, Саранск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Рязань, Салехард, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск, Смоленск, Сыктывкар, Тамбов, Казань, Тверь, Тулу, Ижевск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Южно-Сахалинск, Якутск.

Трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут «НТВ», «Первый канал» и «Россия 1».