Подросток на спортивном мотоцикле попал в аварию в Ломоносовском районе

На Ропшинском шоссе возле поселка Ропша 14 апреля отечественный автомобиль столкнулся с мотоциклом в Ломоносовском районе Ленинградской области.

«Лада» под управлением 28-летнего гражданина Таджикистана столкнулась с кроссовым мотоциклом XMOTOS FX95. Спортивной техникой управлял 14-летний подросток без прав.

В состоянии средней тяжести юного мотоциклиста госпитализировали в больницу.