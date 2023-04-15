Подросток на спортивном мотоцикле попал в аварию в Ломоносовском районе

На Ропшинском шоссе возле поселка Ропша 14 апреля отечественный автомобиль столкнулся с мотоциклом в Ломоносовском районе Ленинградской области.
«Лада» под управлением 28-летнего гражданина Таджикистана столкнулась с кроссовым мотоциклом XMOTOS FX95. Спортивной техникой управлял 14-летний подросток без прав.
В состоянии средней тяжести юного мотоциклиста госпитализировали в больницу.
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26.12.2022 2507