Двух мужчин в Металлострое избила толпа сотрудников склада. Среди них была женщина

В полицию обратился житель поселка Металлострой, которого вместе со знакомым избили четверо мужчин и одна женщина.

Правоохранители задержали 20-летнего, 22-летнего и 42-летнюю подозреваемых. Спустя три часа удалось задержать еще двух хулиганов – 24-летнего и 23-летнего мужчин. Все пятеро подозреваемых работают на складе местной компании по производству промышленного оборудования.

Один из пострадавших, 48-летний местный житель, самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали ушиб головы и лопатки. Его опустили домой в удовлетворительном состоянии. Вторая жертва – 50-летний мужчина –госпитализирован с переломом черепа и костей лицевого скелета, а также гематомами.

Заведено уголовное дело по с. 213 УК РФ (хулиганство). Установлено, что трое из подозреваемых имеют судимости по делам о наркотиках, кражах, побоях и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.